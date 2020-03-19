شكرا لمتابعة خبر عن إجراء فحص الـDNA لابن وابنة خاطفة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

سحبت الجهات المختصة، عينات دم من ابنة وابنة المتهمة مريم في قضية مخطوفي الدمام وكذلك والدهما، لإجراء فحص الحمض النووي.

وكشفت الكاتبة سحر أبوشاهين، أن " سبب محبة المخطوفين لمحمد، أنه من كان يعتني بهم ويجهز رضعاتهم، ويبدل حفاظاتهم، وكانو يبقون في كثير من الأحيان دون أي رعاية أو طعام حتى عودته من المدرسة، في وقت تكون فيه المتهمه نائمة بسبب عودتها قبيل الفجر في كثير من الأيام".

وأضافت: " معرفة المتزوج عرفيا من المتهمة تعود لـ ٢٣ عاما، وأدلى شهود بذلك للنيابة"، مضيفة: "معلومة توفرت: تم سحب عينة الدم لفحص الـ DNA من ابن وابنة المتهمة ووالدهما ".