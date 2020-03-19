ضبط الشاب الذي ظهر يشرب سائل تنظيف بأحد المتاجر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): على خلفية مقطع الفيديو الذي نشرته "صدى" بشأن قيام خليجي بشُرب سائل تنظيف، فقد تمكنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع بضبط الشاب ومعه شريكه وإحالتهما إلى جهة الاختصاص تمهيدًا لتطبيق النظام. على خلفية مقطع الفيديو الذي نشرته "صدى" بشأن قيام خليجي بشُرب سائل تنظيف، فقد تمكنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع بضبط الشاب ومعه شريكه وإحالتهما إلى جهة الاختصاص تمهيدًا لتطبيق النظام. وظهر الشاب بأحد المتاجر، يفتح عبوة أحد سوائل التنظيف والتعقيم ويتظاهر بشربها، وسط محاولات من حوله لمنعه عن هذا الفعل.

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