شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في البحرين تطالب المواطنين هناك بالتواصل معها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أحاطت سفارة المملكة في البحرين، المواطنين السعوديين المتواجدين هناك والراغبين في العودة إلى الوطن، بسرعة التواصل مع السفارة من أجل ترتيب إجراءات سفرهم وعودتهم.
وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم الخميس، أنه يمكن التواصل على أرقام السفارة التالية، هاتف السفارة: 97317537722، 97333500012.
يأتي ذلك نظرًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة مؤخرًا بشأن منع انتشار فيروس كورونا وحرصًأ منها على سلامة المواطنين.
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