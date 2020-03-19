طريقة الحصول على خدمة التعريف بمعاش "التقاعد"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الخميس عن طريقة الحصول على خدمة التعريف بالمعاش بشكل ذاتي وفوري من خلال اتباع الخطوات التالية: كشفت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الخميس عن طريقة الحصول على خدمة التعريف بالمعاش بشكل ذاتي وفوري من خلال اتباع الخطوات التالية: 1- تسجيل الدخول عل الرابط التالي :هنـــــــــا Advertisements 2- اختيار "التعاريف " من القائمة على يمين الشاشة . 3- اختيار " التعريف المطلوب " . وأكدت "التقاعد" أن هذه الخدمة موجهه للمتقاعدين والمستفيدين والوكلاء ، وسيتم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة إلكترونية بشكل فوري وموثقة بالرمز المرجعي .

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