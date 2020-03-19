شكرا لمتابعة خبر عن محامي أسرة نسيم حبتور: بقى يوميان وقد أعذر من أنذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

وجّه الدكتور سعد بن شايع، محامي أسرة نسيم حبتور، تحذيرًا جديدًا لمختطفي نسيم قبل يومين من انتهاء المهلة الممنوحة لهم.

وقال سعد بن شايع: " بقي يومان (الجمعة والسبت) وقد أعذر من أنذر، وبعدها سيتم التبليغ رسمياً على أعلى المستويات (وهم ينتظرون) عن الأسماء، وللعلم أصبح لدينا عدة مبلِّغين تطابقت معلوماتهم عن المشتبه بهم في خطف نسيم حبتور ".

وكانت عائلة "نسيم حبتور " قد أعلنت عن مكافأة لمختطفي الطفل قيمتها مليون ريال في حال أعلنوا عن مكانه ودلوا عليه ، أو أي شخص يُبلغ عنه ، بالإضافة إلى التنازل عن الحق الخاص في القضيةوالدفاع عنهم في الحق العام ، على أن تستمر تلك الفرصة 7 أيام وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .