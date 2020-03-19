كشف حقيقة الفيديو المتداول لوجود إصابات بكورونا في الجوف

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): كشفت مديرية الشؤون الصحية في الجوف حقيقة مقطع الفيديو المتداول بشأن تسجيل 6 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا الجديد. كشفت مديرية الشؤون الصحية في الجوف حقيقة مقطع الفيديو المتداول بشأن تسجيل 6 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا الجديد. وأكدت المديرية عدم صحة ما ورد في الفيديو، داعية الجميع إلى أخذ المعلومات الصحيحة من حسابات وزارة الصحة.

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