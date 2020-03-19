شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بالمكسيك تصدر بيان عاجل للمواطنين بعد توقف حركة الطيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت سفارة المملكة في المكسيك اليوم الخميس بيان هام للمواطنين السعوديين المتواجدين هناك ، بعد قرار الحكومة المكسيكية بتوقف حركة الطيران وتعليق السفر .
ودعت المملكة كافة المواطنين في المكسيك وهندوراس وغواتيمالا ونيكاراغوا والسلفادور وبيليز للتواصل معها بشكل عاجل لترتيب عودتهم إلى المملكة ، وذلك من خلال :
هاتف السفارة : 00525550203161
جوال شؤون السعوديين : 005215543693133
وأعلنت المكسيك اليوم عن أول حالة وفاة بـ "كورونا " ، كما ارتفعت حالات الإصابة امس الأربعاء من93 إلى 118 شخصا خلال 24 ساعة.
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