شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الأمير محمد بن فهد تعفي الطلاب المتعثرين من سداد الرسوم الدراسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت جامعة الأمير محمد بن فهد اليوم الخميس إعفاء جميع الطلاب المتعثرين من سداد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الحالي .
ووجه سمو الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز رئيس مجلس امناء الجامعة ، بتخصيص مبلغ 10 ملايين ريال من إدارة المساعدات المالية لسداد الرسوم بدلاً عن المتعثرين وذلك إنطلاقاً من المسؤولية الإجتماعية للجامعة في ظل الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المملكة وتعليق الدراسة .
وبدأت الجامعة في حصر الطلبات المقدمة لإدارة المساعدات المالية وحصر الطلاب المتعثرين الغير قادرين على السداد ، وسيتم الإعلان قريباً عن أسماء المستفيدين .
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