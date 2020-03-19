شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الأمير محمد بن فهد تعفي الطلاب المتعثرين من سداد الرسوم الدراسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت جامعة الأمير محمد بن فهد اليوم الخميس إعفاء جميع الطلاب المتعثرين من سداد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الحالي .

ووجه سمو الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز رئيس مجلس امناء الجامعة ، بتخصيص مبلغ 10 ملايين ريال من إدارة المساعدات المالية لسداد الرسوم بدلاً عن المتعثرين وذلك إنطلاقاً من المسؤولية الإجتماعية للجامعة في ظل الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المملكة وتعليق الدراسة .

وبدأت الجامعة في حصر الطلبات المقدمة لإدارة المساعدات المالية وحصر الطلاب المتعثرين الغير قادرين على السداد ، وسيتم الإعلان قريباً عن أسماء المستفيدين .