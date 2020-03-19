شكرا لمتابعة خبر عن "إمارة الشمالية" تعلق على فيديو إخلاء المتنزهين من الأماكن العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رافع فريح (صدى):

إشارة إلى المقطع الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر الجهات المعنية تقوم بواجبها المنطلق من الحرص على سلامة الجميع والتوجيه بمغادرة المتنزهين واصحاب الخيام تطبيقا للتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك.

فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الجهات المعنية بتطبيق التوجيهات والإرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة المعنية وعدم التهاون في تطبيقها.

موجها سموه بالحد من التجمعات غير الضرورية وبأعداد كبيرة في المخيمات البرية و الحدائق العامة او الاستراحات الخاصة مستثنيا من ذلك التنزه المحدود الذي يقتصر على الأسرة وأعداد محدودة ، مهيبا بالمواطنين والمواطنات والمقيمين بمنطقة الحدود الشمالية بالالتزام بالتوجيهات حماية للجميع من التعرض لا سمح الله للعدوی .

Advertisements

مؤكدا سموه أهمية برامج توعية أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا الجديد coVID19 وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تساهم - بإذن الله - في الوقاية منه والحد من انتشاره ا واشاد سموه بوعي أهالي منطقة الحدود الشمالية بكافة محافظاتها والذي ينعكس في التزام الجميع بالتعليمات المعلنة .

وحث سموه على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، سواء من وزارة الصحة او وكالة الأنباء السعودية "واس " وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ونشر الذعر في المجتمع، والتواصل مع مركز الصحة 937 لتلقي استفسارات المواطنين والمقيمين على مدار الساعة"

ونوه سموه بما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من إجراءات حازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك. سائد العلي القدير ان يكتب السلامة للجميع.