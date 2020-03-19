"الأرصاد" تنبه بأمطار رعدية على مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس منطقة مكة المكرمة من هطول أمطار رعدية مصحوبة بشاط في الرياح السطحية . حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس منطقة مكة المكرمة من هطول أمطار رعدية مصحوبة بشاط في الرياح السطحية . وأكدت أن التحذير يشمل أضم والليث وميسان ، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً ، وسيكون هناك تدني في مستوى الرؤية الأفقية ، مطالبة بضرورة الأخذ بالحيطة والحذر .

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