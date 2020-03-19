شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة منع صلاة الجنازة بالمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):كشفت مصادر حقيقة الأنباء المتداولة حول منع صلوات الجنائز في المسجد الحرام .
وأكدت أن هذه الأنباء غير صحيحة وأن المسجد الحرام يستقبل الجنائز من جميع مغاسل الموتى لإقامة الصلاة عليها ، بينما ينطبق قرار المنع على المساجد الأخرى فقط .
وأضافت أنه يتم إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية قبل وبعد صلاة الجنائز للوقاية من الوباء .
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة منع صلاة الجنازة بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.