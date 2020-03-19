شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة منع صلاة الجنازة بالمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت مصادر حقيقة الأنباء المتداولة حول منع صلوات الجنائز في المسجد الحرام .

وأكدت أن هذه الأنباء غير صحيحة وأن المسجد الحرام يستقبل الجنائز من جميع مغاسل الموتى لإقامة الصلاة عليها ، بينما ينطبق قرار المنع على المساجد الأخرى فقط .

وأضافت أنه يتم إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية قبل وبعد صلاة الجنائز للوقاية من الوباء .