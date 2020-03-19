المرور: 5 خطوات لتجديد استمارة السيارة من نظام «أبشر»

تقدم إدارة المرور -بالتعاون مع وزارة الداخلية- تسهيلات للمواطنين والمقيمين عبر خدماتها الإلكترونية لتجديد رخص المركبات والرخص الشخصية؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وهناك خطوات بسيطة لتجديد الاستمارة أو رخصة السيارة إلكترونيًّا، توفر الوقت والمجهود على مالك المركبة.

وأوضح حساب المرور السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حقيقة ما تم تداوله من شائعات خلال الفترة الماضية بشأن تجديد استمارة السيارة دون الحاجة إلى فحص.

وصدر توضيح المرور السعودي في رد على سؤال لأحد المغردين عبر حسابه قال فيه: «أريد تجديد استمارة السيارة، هل يلزم فحص المركبة حاليًّا؟».

وأجاب المرور: «يجب سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الفني والتأمين ثم تجديدها عن طريق الحساب الخاص بصاحب المركبة في بوابة (أبشر)».

شرح طريقة تجديد استمارة السيارة

أولًا- الشروط:

يجب أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.

يجب أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.

سداد رسوم تجديد الاستمارة وكذلك رسوم التأخير في حالة التطويف (عن كل سنة تأخير 100 ريال).

التأكد من سداد كافة المخالفات المرورية المسجلة.

طريقة تجديد الاستمارة على موقع «أبشر»

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1- الدخول على موقع «أبشر» ثم اختيار «أبشر أفراد».

2- إدخال بيانات الدخول بالإضافة إلى الرمز المرئي ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- إدخال الكود المرسل على جوالك في الخطوة التالية ثم الدخول.

4- من خانة «خدمات المركبات» اضغط على «خدمات»، وسيظهر لك خيار واحد فقط هو «تجديد رخصة السير».

ستفتح لك صفحة بها تفاصيل السيارات الخاصة بك، حدد السيارة واضغط على «تجديد استمارة المركبة».

بعد التأكد، وافق على الشروط والأحكام، ثم اضغط على «تجديد الاستمارة» وستظهر لك رسالة: «تم تجديد الاستمارة بنجاح».

الاستلام يكون عبر البريد السعودي أو من أي مكاتب المرور، ويجب أن يتم الاستلام في خلال 7 أيام وإلا سيتم فرض غرامة قدرها 100 ريال.

للدخول على موقع «أبشر» لتجديد رخصة السيارة اضغط هنا.

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