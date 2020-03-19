بـ«العمل عن بعد».. الجامعة العربية المفتوحة: الخدمات إلكترونيًا

أكدت الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة، التزامها بتعليق حضور منسوبيها لمقرات العمل، ووجّه مدير الجامعة، د. علي بن محمد الشهراني، باستمرار العمل «عن بعد» لكل منسوبي الجامعة من الإداريين، كما وجه باستمرار انتظام المحاضرات في المواعيد نفسها عبر نظام «Lms» ومتابعة أي عقبات تواجه ذلك ورفع تقارير يومية لوكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية.

وشدد مدير الجامعة العربية المفتوحة على أهمية استمرار العمل لجميع منسوبي الجامعة ومنسوباتها وعدم تعطيل أي معاملة على النظام، وأن يقوم العميد أو مدير الفرع بمتابعة إنجاز المعاملات، موجهاً بتفعيل اجتماعات اللجان الدائمة ومجالس الأقسام والكليات إلكترونياً من خلال الدوائر التليفزيونية، وطالب سعادة مدير الجامعة، بضرورة استمرار التعامل بوعي، والالتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ودعا مدير الجامعة العربية المفتوحة جميع الطلبة للتواصل (إلكترونياً) مع مسؤولي الجامعة دون الحاجة لزيارتها في الوقت الحالي، وسوف تتم خدمتهم على أكمل وجه، من خلال التواصل بالبريد الإلكتروني الجامعي الخاص بالطلبة لجميع الإدارات المعنية:

الدعم الفني شؤون الطلبة القبول والتسجيل وذلك لضمان تقديم الخدمات بالصورة المأمولة للطلبة والطالبات.