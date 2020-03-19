النمر يشرح «العلاقة الوثيقة» بين فيروس كورونا ومرضى القلب

أكّد الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أنّ فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) له علاقة وثيقة بأمراض القلب، وأوضح النمر عبر حسابه بموقع «تويتر» أن «فيروس كورونا المستجد له علاقة وثيقة بأمراض القلب؛ فهم أكثر عرضة للمضاعفات من غيرهم من المرضى»، مشيرًا إلى أنه «قد يصاحبه ضعف القلب أو عدم انتظامه أو جلطة حادة أو توقفه نهائيًا».

وفي وقت سابق، وجَّه الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، رسالة للمواطنين، تتضمن 4 إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»؛ بالتزامن مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار الفيروس.

وقال توفيق الربيعة، خلال مقطع مصور بثته وزارة الصحة عبر «تويتر» مخاطبًا المواطنين: «نعيش تحديًا كبيرًا.. فيروس كورونا ينتشر في جميع أنحاء العالم بشكل سريع، ونحن جزء من هذا العالم، وقيادتنا ولله الحمد قامت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية لحمايتكم».

وأضاف توفيق الربيعة، أن «التحدي كما ذكرت كبير، وتعاونكم مهم، من القلب أطلب تعاونكم في أربع نقاط، النقطة الأولى تجنب المصافحة بالكامل، والنقطة الثانية غسل وتعقيم اليدين باستمرار لضمان سلامتكم، خصوصًا أن اليدين هما أكبر ناقل للمرض».

وتابع توفيق الربيعة: «النقطة الثالثة تجنب التجمعات بأنواعها، فالتجمعات هي وسيلة لنقل المرض لعدة أشخاص، والنقطة الأخيرة وهي كذلك مهمة، لو أنت قادم من خارج المملكة يجب أن تعزل نفسك في غرفتك بعيدًا عمن حولك لمدة 14 يومًا لسلامتك وسلامة من تحب، فهذه مهمة وطنية، نريد تعاونكم، وكلنا مسؤولون في تحقيق هذه المهمة».

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