لأسباب شخصية.. أرامكو تعلن استقالة عضو مجلس إدارة

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، عن استقالة عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، آندرو قولد، لـ«أسباب شخصية».
وأوضحت الشركة أن «قولد»، استقال من منصبه كعضو مجلس إدارة الشركة، ورئيس للجنة المراجعة التابعة للمجلس، اليوم، وتسري هذه الاستقالة من تاريخه.
وكان «قولد» عضوًا مستقلًا في مجلس إدارة الشركة في دورته الحالية التي بدأت في 24 أبريل 2018، وكان يشغل منصب رئيس لجنة المراجعة في دورتها الحالية.
وأعرب مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية عن جزيل شكره لـ«قولد» على جهوده ومساهمته الفعالة خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.
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