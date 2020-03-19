سفارة المملكة بالنمسا للسعوديين: 3 حالات استثنائية لمغادرة منزلكم

وجهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة النمساوية فيينا، تنبيهًا للمواطنين المتواجدين هناك، حيث طالبتهم بالتقيد بالإجراءات الاحترازية ومنها حظر التجول لمدة 15 يومًا، التي أعلنتها الحكومة النمساوية، لمنع انتشار فيروس كورونا.
وذكرت السفارة –عبر حسابها بتويتر- أنه ممنوع مغادرة المنزل إلي في 3 استثناءات، وهي:
أولًا: العمل، مع إثبات أهمية الموظف لسير العمل.
ثانيًا: الخروج لشراء أهم المستلزمات (مواد غذائية).
ثالثًا: الخروج لمساعدة شخص محتاج.
مشيرة إلى أنه يمنع الخروج أو التواجد «خارجًا» في مجموعات، حيث يسمح فقط الخروج فرادى أو أزواجًا بشرط سكن الشخصين في منزل واحد.
وأوضحت السفارة أن الحكومة ستفرض غرامة لكل من يخالف حظر التجول قدرها 2160 يورو لمن تواجد في الشارع، و3600 يورو لمن تواجد في الحدائق.
وأشارت السفارة في فيينا، إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع السفارة للاستفسارات أو في أي حالة طارئة على الأرقام التالية: شؤون السعوديين (00436765029292)، وهاتف شؤون السعوديين للحالات الطارئة (00436766686697).
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