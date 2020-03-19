تنبيهات من الأرصاد: أتربة بأجواء مكة والمدينة.. وأمطار على الباحة ونجران

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها نشاطٌ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتي نجران والباحة، كما نبهت إلى رياح نشطة وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وبحسب تنبيهات الهيئة، تشهد منطقة نجران هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تسبب في شبه انعدام في الرؤية تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ10مساءً.

كما تشهد منطقة الباحة، بحسب تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة سطحية، وتساقط البرد، وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة 10 مساءً.

من جهتها، جدَّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وبالنسبة إلى منطقة المدينة المنورة، تضمنت تنبيهات الأرصاد رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص، وبدر، ووادي الفرع، وينبع، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

وفي منطقة مكة المكرمة، نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، وتشمل جدة، ورابغ، وبحرة، وخليص، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

Advertisements

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومنطقة نجران، كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة الموج إلى متوسطة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن «طقس الخميس»: استمرار هطول أمطار على 6 مناطق

«الأرصاد» تنِّبه قاطني نجران إلى أمطار رعدية.. والدفاع المدني يحذر

«الأرصاد»: هطول أمطار رعدية وغبار يحد الرؤية على مناطق عدة