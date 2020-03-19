صحة الجوف تنفي تسجيل 6 حالات إصابة بكورونا في سكاكا

أوضحت صحة منطقة الجوف، اليوم الخميس، حقيقة مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا في سكاكا، مشيرة إلى «عدم صحة ذلك».
وأكدت صحة الجوف –عبر حسابها بتويتر- أنه لا صحة لمقطع الفيديو المتداول بشأن تسجيل 6 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد في أحد مستشفيات سكاكا.
وطالبت صحة الجوف، من الجميع، أخذ معلوماتهم من حسابات وزارة الصحة، متمنية الأخذ بتعليمات الوقاية من الفيروس.
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