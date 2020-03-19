السفير آل جابر يستنكر «ساعة الصفر» ويفضح جريمة الحوثيين في مأرب

علق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، على الأوضاع الحالية باليمن، وتصريحات البعض حول «ساعة الصفر»، في وقت يهاجم فيه الحوثيون مأرب.
وقال آل جابر –عبر حسابه بتويتر- إنه «ليس من المقبول أن تكون هناك قوات تابعة للشرعية تجري مناورات عسكرية في (شقرة)، ويتحدث قادتها العسكريون عن ساعة الصفر، في ظل اتفاق الرياض الهادف إلى عودة الحكومة إلى عدن وتوحيد الصف وتحقيق الأمن والتنمية، فيما تتعرض مأرب والجوف والضالع لهجوم مستمر من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران!!».
من جهة أخرى، أوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، استمرار أعمال رصف الطرق الداخلية بمديرية حديبو بمحافظة سقطرى، التي ستثمر سهولة تنقل المجتمع المحلي ووصولهم إلى الخدمات الأساسية بيسر، ورفع كفاءة البنية التحتية للطرق.
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