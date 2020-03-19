الصخري يتوقع موجة برد بعدة مناطق ويحدد بدايتها ومدتها

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، موجة برد قادمة خلال الأسبوع القادم تشمل عدة مناطق بالمملكة.
وقال الصخري -عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع موجة برد من خفيفة إلى متوسطة خلال يومي السبت والأحد حتى صباح الاثنين (21-23 مارس) على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وحفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
وأشار الصخري إلى احتمال هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة على شمال شرق المملكة ووسطها نهار ومساء يوم السبت القادم (21 مارس).
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس- استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومنطقة نجران، كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
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