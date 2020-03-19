السعودية اليوم / إصابة كبير مفاوضي البركسيت بفيروس كورونا المستجد



بروكسل 24 رجب 1441هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أعلن ميشيل بارنييه كبير مفاوضي البركسيت عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بارنييه في بيان له اليوم إنه اختبر إيجابيا وثبتت إصابته وأن حالته الصحية جيدة وقرر الاعتكاف في منزله.

وكان الاتحاد الأوروبي ألغى آخر جولة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب تعذر تمكن فريقي التفاوض الأوروبي والبريطاني من الاجتماع نتيجة التدابير المتخذة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

على صعيد أخر أعلنت وزارة الصحة البلجيكية أنها سجلت 309 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وأن عدد الوفيات بلغ الـ 21 .

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13:38ت م

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