السعودية اليوم / أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في المغرب



الرباط 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة المغربية أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت على موقعها الإلكتروني أن كل الحالات المسجلة تم التكفل بها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، مشيرةً إلى الحصيلة الوبائية في البلاد بغلت 58 حالة إصابة مؤكدة، وحالتي وفاة.

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13:12ت م

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