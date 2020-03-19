السعودية اليوم / ارتفاع إصابات كورونا في السنغال إلى 36 حالةً



داكار 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

سجلت وزاة الصحة السنغالية خمس حالات جديدة أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة السنغالي عبدالله ضيوف سار في تصريح له اليوم إنه تم تأكيد خمس إصابات جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في السنغال إلى 36 شخصًا.

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13:04ت م

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