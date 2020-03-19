السعودية اليوم / ديوان المظالم ينشر دليلًا إرشاديًا لكيفية استخدام منصة معين الإلكترونية



الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

نشر ديوان المظالم دليلًا إرشاديًا لكيفية استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة معين الإلكترونية، تزامنًا مع القرارات الصادرة بشأن أخذ الاحتياطات الوقائية، وتعليق الحضور لمقرات العمل, وتفعيلًا للوسائل الإلكترونية لخدمة المستفيدين، التي تحتوي على العديد من الخدمات القضائية، يمكن الاستفادة منها وإجراؤها في أي وقت دون الحاجة لمراجعة محاكم ديوان المظالم.

ويقدم الدليل شرحًا لخطوات إتمام الإجراءات القضائية المختلفة بشكل إلكتروني، حيث تم إعداده وفقًا للمعطيات التقنية التي تتضمنها منصة معين الإلكترونية, وللاطلاع على الدليل الإرشادي يمكنكم زيارة الرابط التالي:https://www.bog.gov.sa/MediaCenter/Pages/FAQs.aspx.

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13:02ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.