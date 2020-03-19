السعودية اليوم / عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا تجاوز العشرة آلاف حالةً



برلين 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عتبة عشرة آلاف حالة مع تسجيل إصابة 10,999 شخصًا ووفاة 20 كحصيلة إجمالية كما أعلن معهد روبرت كوخ اليوم.

وأحصيت حوالى 2800 وحالة جديدة في الساعات ال24 الماضية، كما أفاد المعهد المكلف متابعة الوباء. والمنطقة التي سجل فيها أعلى عدد إصابات هي منطقة رينانيا شمال فيستفاليا مع 3033 حالةً.

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12:46ت م

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