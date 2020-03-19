السعودية اليوم / نيجيريا تحظر السفر إلى 13 دولةً تعاني من كورونا



أبوجا 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أعلنت سلطات نيجيريا اليوم حظر رعاياها من السفر إلى 13 دولةً تعاني من انتشار واسع لفيروس كورونا المستجد.

وقال سكرتير الحكومة النيجيرية بوس مصطفى في تصريحات إعلامية، إنه تم فرض حظر السفر إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والصين، واليابان، وإيران، وسويسرا، والنرويج، وهولندا، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، وإيطاليا وإسبانيا.

وأشار إلى تعليق الرحلات الجوية مع الدول المذكورة، إضافة إلى حظر الرحلات الخارجية لمسؤولي البلاد.

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12:35ت م

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