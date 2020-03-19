السعودية اليوم / ارتفاع إصابات فيروس كورونا في النمسا إلى 1843 حالةً



فيينا 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

ارتفعت عدد الحالات المصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في النمسا إلى 1843 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة النمساوية في تقرير إن الفحوص الطبية أكدت 197 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 1843 حالة بينها تسع حالات شفاء وخمس وفيات.

وأضافت أن معظم الحالات التي سجلت كانت بمقاطعة تيرول التي تم حظر التجوال فيها مؤخرًا بواقع 437 حالة تليها مقاطعة النمسا العليا ب345 حالة في حين سجلت العاصمة فيينا 231 حالة إصابة.

واتخذت الحكومة النمساوية إجراءات للحد من انتشار الفيروس منها حظر التجمع لأكثر من خمسة أشخاص وعدم الخروج إلا للضرورة مع حق الشرطة في استجواب أي شخص خارج المنزل فضلًا عن إغلاق جميع المحال التجارية والمطاعم والأندية ومراكز الترفيه باستثناء محال الأغذية والصيدليات.

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12:14ت م

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