

كوالالمبور 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

سجلت ماليزيا 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 900 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الماليزية إن معظم الحالات الجديدة مرتبط بتجمع حضره نحو 16 ألف شخص قرب كولالمبور.

// انتهى //

12:07ت م

0055





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ماليزيا إلى 110 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.