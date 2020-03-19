السعودية اليوم / روسيا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)



روسيا 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الروسية اليوم، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لامرأة مسنة من أصل 147 إصابة سجلت في البلاد.

وأوضح مركز إدارة وباء كورونا المستجد في العاصمة الروسية أن المريضة المسنة توفيت في مستشفى (بموسكو) للأمراض المعدية وكانت تعاني من عدة أمراض مزمنة.

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11:51ت م

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