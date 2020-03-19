السعودية | وزير الصحة الكويتي : 3 حالات شفاء جديدة من «كورونا» في البلاد

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتي : 3 حالات شفاء جديدة من «كورونا» في البلاد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:01 مساءً, 19 مارس 2020 م الكويت - المناطق أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18 حالة. وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس وتعود لمواطنتين كويتيتين ومقيمة إيرانية. وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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