استشاري لـ”المواطن”: غسل اليدين بالماء والصابون أفضل من المعقمات

2020-03-19

متابعات الخليج 365-محمد داوود- جدة

أوضح مركز التحكم بالأمراض الأمريكي CDC، أن غسل اليد بالماء والصابون أفضل لتعقيم اليد من استخدام المعقمات ، بما يعني الخط الأول لتعقيم اليد هو الماء والصابون.

وفي السياق ذاته يقول استشاري الأطفال الدكتور نصرالدين محمود لـ”متابعات الخليج 365“: بما أن الأسر متواجدة داخل منازلها في فترة الحجر المنزلي فإنه من الأفضل غسل اليدين بالماء والصابون وعدم الإسراف من استخدام المعقمات وخصوصاً من قبل الأطفال الذين يتفاعلون مع توجهات ضرورة غسل اليدين، إذ يرون أن الأسهل لهم هو استخدام الجل بدلاً من الماء والصابون وهذا سلوك خاطئ لا بد أن يصحح.

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وأضاف، غسل اليدين بالماء والصابون، مهما كان نوع الصابون لمدة 20 ثانية أفضل من المعقمات، إذ إن تركيز بسيط من الصابون يكفي ولا يشترط استخدام معقم أثناء غسل اليدين، لأن الصابون يحتوي على جزئيات تفتت الجدار الدهني للفيروسات وتفتحه ليموت فوراً، كما أن وجود الماء يخرجه من اليدين، فالماء ضروري في عملية تطهير اليدين بخلاف التعقيمات التي تقتل الفيروس لكن ليس بكفاءة الماء والصابون مع ضرورة الالتزام بغسل اليدين بالطريقة الصحيحة، من خلال شبك الأصابع وظهر اليدين والأظافر.

وأشار إلى أن الطريقة الرئيسية لانتشار الجراثيم هي من خلال اليدين من إنسان لإنسان، أو من الإنسان لنفسه، عندما يلمس عينيه أو أنفه أو أذنيه أو الجروح الجلدية أو من أي فتحة في الجسم إلى فتحة أخرى، لذا يجب الحفاظ على نظافة اليدين وغسلهما كلما أمكن ذلك عدة مرات يومية، كما إن غسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات يومياً يعتبر من طرق الوقاية الجيدة، والتي تضع الإنسان في أمان أكثر من الأمراض المعدية.

وخلص إلى القول بأن دراسة أجرتها الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجيا عام 2019، أكدت أن استخدام الماء والصابون لغسل اليدين أكثر فعالية من معقم اليدين.

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