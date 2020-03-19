فيديو مؤلم.. شاحنات الجيش الإيطالي تحمل جثث ضحايا كورونا لحرقها

2020-03-19

نقلت شاحنات الجيش الإيطالي، 60 جثمانا من ضحايا كورونا المستجد ليلة أمس لحرقها في المقابر في مدينة Bergamo الأكثر ابتلاء بالفيروس في مقاطعة لومبارديا بالشمال الإيطالي.

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ويمنع على عائلات الضحايا المشاركة في مراسم الدفن، خشية وصول الفيروس إليهم حيث يتم نقل حفنة من رماد كل متوف إلى ذويه.

وأظهر مقطع فيديو عربات الجيش وهي تسير في تشييع جماعي بطيء وصامت، لم تشهد مثله المنطقة، ولا في الحرب العالمية الثانية، حيث كانت المقبرة هي المثوى الأخير للراحلين، قتلا في المعارك أو متوفين، وبالكاد كانوا يحرقون جثمان أحدهم، إلا بناء على وصيته.

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