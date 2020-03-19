، جهود متواصلة لـ"صحة جازان" للتعامل مع فيروس "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر العديد من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية

تواصل "صحة جازان" جهودها للتعامل مع فيروس "كورونا"، حيث تم اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وقالت "صحة جازان": إنه تم عمل دورات تدريبية لجميع الكوادر العاملة بجميع المنشآت الصحية بالمنطقة لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مع تكثيف برامج التدريب للعاملين بأقسام الطوارئ، كما تم تدريب العاملين بمحطات الفرز البصري بجميع مستشفيات ومراكز "صحة جازان"؛ لاكتشاف الحالات المصابة بالفيروس والتعامل معها بطريقة سليمة.

وأبانت أن العمل بمحطات الفرز البصري جارٍ بجميع المرافق الصحية الحكومية والخاصة بالمنطقة، وشدّدت على عدم التهاون في تطبيق الفرز على المراجعين كافة؛ لما لذلك من دور كبير بإذن الله في منع تفشي الأمراض.

كما عقدت ورشة عمل للموظفين بإدارة المنافذ حول طرق الحماية والوقاية من مرض "كورونا"، وكيفية الاستخدام الأمثل لوسائل الحماية الشخصية في مجابهة المرض، وأتبعتها بتنفيذ برامج صحية وتوعوية للعاملين في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وميناء جازان البحري من جميع القطاعات عن مرض "كورونا"، وطرق الوقاية منه، وكيفية التعامل مع المسافرين القادمين للمنطقة، كما دعمت العاملين بالمطار ممن لهم علاقة مباشرة في التعامل مع المسافرين بجميع وسائل الحماية الشخصية.

وقامت "صحة جازان" بتوزيع العديد من اللوحات التوعوية عن مرض "كورونا" في أرجاء المطار وميناء جازان البحري، ودعمت مركز المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالتجهيزات الطبية اللازمة والكوادر الصحية المؤهلة منذ وقت مبكر، ويجري العمل حالياً على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية في القطاعات ومطار الملك عبدالله وميناء جازان تشمل التوعية بأهمية غسل اليدين والتعريف بتطبيق "صحة" الذي يُغني المستفيد عن مراجعة الطبيب؛ إذ يحصل على الاستشارات الطبية عن بُعد.صحة جازان فيروس كورونا الجديد