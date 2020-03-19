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تعامل قسم طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بنجران بنجاح مع حالة طفلة تعاني صعوبة في البلع؛ نتيجة بلع قطعة نقدية معدنية، وحدوث ازرقاق وإجهاد تنفسي، حيث تم إجراء الفحوص اللازمة، والتي أظهرت بالأشعة وجود جسم غريب، كما تم توقيع الكشف الطبي على الطفلة، وتبيّن وجود قطعة معدنية.
وقد تم إجراء منظار الشعب الهوائية واستخراج الجسم الغريب (قطعة معدنية) بنجاح بفضل الله وتوفيقه، تحت إشراف فريق طبي تمريضي مؤهل بالعمليات، مما أسهم في تحسن واستقرار حالة الطفلة وخروجها من المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.تدخل طبي مستشفى الولادة والأطفال نجران
تدخل طبي ناجح مع حالة طفلة ابتلعت قطعة معدنيةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-03-19
تعامل قسم طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بنجران بنجاح مع حالة طفلة تعاني صعوبة في البلع؛ نتيجة بلع قطعة نقدية معدنية، وحدوث ازرقاق وإجهاد تنفسي، حيث تم إجراء الفحوص اللازمة، والتي أظهرت بالأشعة وجود جسم غريب، كما تم توقيع الكشف الطبي على الطفلة، وتبيّن وجود قطعة معدنية.
وقد تم إجراء منظار الشعب الهوائية واستخراج الجسم الغريب (قطعة معدنية) بنجاح بفضل الله وتوفيقه، تحت إشراف فريق طبي تمريضي مؤهل بالعمليات، مما أسهم في تحسن واستقرار حالة الطفلة وخروجها من المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:47 AM
عانت صعوبة في البلع وحدوث إجهاد تنفسي
تعامل قسم طوارئ الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بنجران بنجاح مع حالة طفلة تعاني صعوبة في البلع؛ نتيجة بلع قطعة نقدية معدنية، وحدوث ازرقاق وإجهاد تنفسي، حيث تم إجراء الفحوص اللازمة، والتي أظهرت بالأشعة وجود جسم غريب، كما تم توقيع الكشف الطبي على الطفلة، وتبيّن وجود قطعة معدنية.
وقد تم إجراء منظار الشعب الهوائية واستخراج الجسم الغريب (قطعة معدنية) بنجاح بفضل الله وتوفيقه، تحت إشراف فريق طبي تمريضي مؤهل بالعمليات، مما أسهم في تحسن واستقرار حالة الطفلة وخروجها من المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.
، تدخل طبي ناجح مع حالة طفلة ابتلعت قطعة معدنية ،
المصدر : الخليج 365
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