شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية : يمكن استخدام تذاكر الرحلات الملغاة لاحقاً والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الخطوط السعودية أنه في حالة إلغاء الرحلة بسبب القيود الحالية المفروضة على السفر، فإن تذكرة المسافر محفوظة ويمكن إستخدامها لاحقاً. وأشارت الشركة إلى أنه حرصاً على راحة العميل ولمعرفة آخر التحديثات والمعلومات المتعلقة ، يمكن زيارة موقعها دون الحاجة للإتصال: saudia.com/covid-19 .

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