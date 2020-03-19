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السفارة في فيينا تطالب المواطنين الالتزام  بحظر التجوال

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نبهت سفارة المملكة في فيينا جميع المواطنين المتواجدين في النمسا بالتقيد بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة النمساوية بشأن حظر التجوال لمنع انتشار فيروس كورونا

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