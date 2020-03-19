دراسة تكشف أصحاب فصيلة الدم الأكثر عرضة للوفاة بكورونا

اكتشفت دراسة حديثة أن معدلات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي يجتاح العالم، تختلف حسب فصيلة الدم.

وخلصت الدراسة التي أجريت في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس، إلى أن الأشخاص من ذوي فصيلة الدم A، أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا من الذين يحملون فصيلة الدم O، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقال الباحثون إنه بالنسبة لعامة السكان، تعد فصيلة الدم O بنسبة 34% أكثر شيوعاً من فصيلة الدم A التي تمثل 32% ومع ذلك، يشكّل أصحاب فصيلة الدم O نسبة 25% من المصابين بالفيروس، مقابل 41% من أصحاب فصيلة الدم A.





وأفاد الباحثون بأنَّ أصحاب فصيلة الدم O يشكلون ربع الوفيات (25%)، وفقاً للدراسة، ويمثل أصحاب هذه الفصيلة 32% من سكان ووهان.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الارتباط المثير للجدل لا يزال يتعين النظر فيه من قبل أكاديميين آخرين من خلال مراجعة دراسات مناظرة، لأن الباحثين غير قادرين على تفسير سبب اختلاف العدوى حسب فصيلة الدم.

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وفي إطار الدراسة، قيّم الباحثون حالات 2173 شخصاً تمَّ تشخيص إصابتهم بالفيروس، بما في ذلك 206 أشخاص ماتوا بعد الإصابة بالفيروس، من 3 مستشفيات في مقاطعة هوبي.

وقارن الأكاديميون بيانات مرضى ووهان المصابين بـ3694 شخصاً غير مصابين في المنطقة نفسها.

ومن بين 206 مرضى ماتوا بالفيروس شملتهم الدراسة، كان 85 منهم أصحاب فصيلة الدم A، أي ما يعادل 41% من جميع الوفيات.





ووجدت الدراسة أن أصحاب فصيلة الدم A، يشكلون 34% من سكان مدينة ووهان الأصحاء الذين يبلغ عددهم 11 مليون نسمة.

وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الصين 3237 حالة بينما تخطت الإصابات 80 ألفاً و894، حسب إحصاءات السلطات.

وارتفعت، الأربعاء، حصيلة الوفيات المؤكدة حول العالم من جراء فيروس كورونا المستجد إلى 8146، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 198 ألفاً و477 حالة، بينما تعافى 81 ألفاً و775 شخصاً.



