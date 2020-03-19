القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت عدة مناطق بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حملة لغسل اليدين، نظمها شباب متطوعين استجابة للنداء، الذي وجهه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيسة إثيوبيا ساهلى ورق زودي، بغسل اليدين لمكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد. كورونا يضع 992 شخصا تحت المتابعة في إثيوبيا هدايا زمن كورونا.. المطهرات تنافس الورود على قلوب الأحبة

وجاء نداء رئيس الوزراء ورئيسة البلاد أمس، عقب الإعلان عن ارتفاع حالة الإصابات بفيروس كورونا، إلى 5 أشخاص بالبلاد (ثلاث أجانب واثنين مواطنين) كحملة لمكافحة الفيروس ومنع تفشيه وسط البلاد، كما أعلن آبي أحمد، بغلق المدارس وحظر التجمعات بمختلف أشكالها الرياضية والاجتماعية، تضامنا مع دعوة مدير منظمة الصحة العالمية تودروس أدهانوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "غسل اليدين".. مبادرة إثيوبية لمنع تفشي"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.