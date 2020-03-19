الكمامات في زمن كورونا.. تصميمات مدهشة وألوان كثيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد "جائحة" أي تخطى مرحلة الوباء العالمي، بعد اجتياحه أغلب الدول وقضائه على الآلاف.

وللوقاية من (كوفيد-19) يجب اتباع مجموعة من الإرشادات الطبية على رأسها ارتداء الكمامة.

ولأن البعض لا يتعامل معها باعتبارها مجرد غطاء واقٍ للأنف والفم، تفنن كثيرون في صنع كمامات مميزة بتصميمات أنيقة وغريبة في بعض الأحيان.

التصميمات تنوعت بين كمامات تزينها حبات كريستال، وأخرى رُسمت عليها صور لأبطال الرسوم المتحركة أو فناني العالم أو مشاهير الرياضة.

واختلفت تصميمات الكمامات وتنوعت ألوانها، لكن يظل الهدف واحدا هو صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع من فيروس كورونا الذي ظهر أواخر العام الماضي وأصاب عشرات الآلاف خلال أقل من 3 أشهر.