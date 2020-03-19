بعد فيديو كورونا.. بلاغ للنائب العام المصري ضد مي الخرسيتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد الإعلامية والمدونة المصرية الأمريكية مي الخرسيتي، بدعوى نشرها أخبارا كاذبة والتهكم على المصريين، بسبب الخوف من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وقال صبري في بلاغه، إن "الخرسيتي" خرجت علينا وكأنها من تجار الدين تدعو إلى التوبة، وتحذرنا من أمريكا التي تعلمت بها كيف تؤثر على الجمهور، وتخرج بشائعات أنه لا يوجد مرض كورونا، وأنه لعبة أمريكية حتى ترعب العالم، وأشادت بمناعة المصريين وكأنها تدس السم في العسل بهذا الأداء التمثيلي ودموع التماسيح، والإشارات والحركات المبالغ فيها.

وأشار صبري في بلاغه إلى أن مي الخرسيتي تتعمد نشر الشائعات وعمل بلبلة بين أطياف الشعب المصري، وتلك الأخبار الكاذبة الغرض منها تهديد استقرار وأمن البلاد وجعل الشعب في حالة هلع وخوف ورهبة.

وكانت مي الخرسيتي أثارت الجدل بفيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل ‏الاجتماعي، قالت خلاله إن فيروس كورونا المستحدث ما هو إلا نوع من أنواع الإنفلونزا، وأن هذه الأزمة ‏متعمدة من بعض الدول لإثارة الرعب ‏والذعر حول العالم، وضرب دولة الصين تجاريًا.

