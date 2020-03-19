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2020-03-19 السفير آل جابر يجدد الدعوة للالتزام باتفاق الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements جدد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر دعوة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إلى احترام اتفاق الرياض والالتزام بما جاء به. وقال آل جابر: ليس من المقبول أن تكون هناك قوات تابعة للشرعية تجري مناورات عسكرية في شقره ويتحدث قادتها العسكريون عن ساعة الصفر في ظل اتفاق الرياض الهادف لعودة الحكومة إلى عدن وتوحيد الصف وتحقيق الأمن والتنمية،بينما تتعرض مأرب والجوف والضالع لهجوم مستمر من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران!! تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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