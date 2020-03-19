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السفير آل جابر يجدد الدعوة للالتزام باتفاق الرياض

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2020-03-19

السفير آل جابر يجدد الدعوة للالتزام باتفاق الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

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جدد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر دعوة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إلى احترام اتفاق الرياض والالتزام بما جاء به.

وقال آل جابر: ليس من المقبول أن تكون هناك قوات تابعة للشرعية تجري مناورات عسكرية في شقره ويتحدث قادتها العسكريون عن ساعة الصفر في ظل اتفاق الرياض الهادف لعودة الحكومة إلى عدن وتوحيد الصف وتحقيق الأمن والتنمية،بينما تتعرض مأرب والجوف والضالع لهجوم مستمر من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران!!

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