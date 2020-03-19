شكرا لقرائتكم الأرصاد : البرد والسيول يتواصلان على عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-19 الأرصاد : البرد والسيول يتواصلان على عسير حتى الساعة العاشرة مساء متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل الإنذار تشمل مدينة أبها وضواحيها ، ومحافظات أحد رفيدة والبرك والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير وتنومة وتثليث، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 10مساءً. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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