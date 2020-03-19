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2020-03-19 صحة الجوف تنفي تسجيل حالات كورونا وتحذر من الإشاعات متابعات الخليج 365 - الجوف أكدت صحة الجوف عدم صحة مقطع الفيديو المتداول بشأن تسجيل حالات إيجابية مصابة بكورونا الجديد بأحد مستشفيات سكاكا. Advertisements ودعت صحة الجوف الجميع إلى أخذ المعلومة الصحيحة من حسابات وزارة الصحة ,كما أهابت بالأخذ بتعليمات الوقاية. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس عن رصد وتسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد المصابين في المملكة إلى 238 تعافى منهم 6 أشخاص والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالة واحدة بوضع حرج. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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