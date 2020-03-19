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شكرا لقرائتكم سلطنة عمان توقف كافة تأشيرات الدخول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سلطنة عمان توقف كافة تأشيرات الدخول
ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أوقفت سلطنة عمان، الخميس، إصدار التأشيرات بكافة أنواعها، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وقالت الشرطة العمانية في تغريدة عبر “تويتر”: “تسترعي شرطة عمان السلطانية انتباه الجميع، بأنه تم إيقاف إصدار التأشيرات بكافة أنواعها”.
من جهة أخرى، لفتت الشرطة إلى أنه سيتم تنظيم عملية دخول المراجعين إلى قاعات الخدمات في الدوائر الحكومية في البلاد بما يضمن عدم وجود أعداد كبيرة في الانتظار.
وبلغ عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان، 13 حالة من ضمن 39 إصابة بالفيروس.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الجاري، فيروس كورونا وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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