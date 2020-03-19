حساب المواطن يمدد تحديث الدخل حتى 25 مارس

2020-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة تطابق بيانات الدخل المفصح عنها مع المسجلة لدى الجهات الرسمية داعياً إلى تحديث الدخل وفق المستجدات التي تطرأ عليه.

وردت خدمة المستفيدين على سؤال حول تأثير تعديل الدخل على الدعم بالقول: في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك ،وتم التعديل على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم.

وحول أنواع الدخل المفصح عنها في حساب متابعات الخليج 365 قالت خدمة المستفيدين : يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات ويستثنى منه بدل غلاء المعيشة فقط.

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وتابعت أنه يجب كذلك تعديل البيانات للمستفيد الرئيسي أو التابعين عن طريق أيقونة تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى ” الإجراءات ” يسار الصفحة وتعديل الدخل ثم الضغط على تعديل ثم حفظ ، مشيرة إلى أنه لا بد من تحديث بيانات الدخل قبل 25 مارس الجاري.

وكان حساب متابعات الخليج 365 أودع الدفعة الـ 28 في حسابات المواطنين يوم 10/3/2020 فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 30 استحقاق شهر مايو المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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