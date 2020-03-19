شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة باليمن يعلق على انتهاكات إتفاق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):انتقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن "محمد آل جابر " عدم الإلتزام بإتفاق الرياض الهادف لعودة الإستقرار في اليمن في ظل الإستعداد العسكري لقوات تابعة للشرعية في منطقة شقرة .
وقال سفير خادم الحرمين : ليس من المقبول أن تكون هناك قوات تابعة للشرعية تجري مناورات عسكرية في شقره ويتحدث قادتها العسكريون عن ساعة الصفر في ظل اتفاق الرياض الهادف لعودة الحكومة إلى عدن وتوحيد الصف وتحقيق الأمن والتنمية،بينما تتعرض مأرب والجوف والضالع لهجوم مستمر من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران!!
وأفشلت قوات الجيش اليمني مدعومة بقوات التحالف العربي هجوم واسع للميلشيات الحوثية على عدة مواقع خلال الأيام الماضية في مأرب والجوف والضالع وكبدتها خسائر فادحة .
كانت هذه تفاصيل خبر سفير المملكة باليمن يعلق على انتهاكات إتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.