شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة باليمن يعلق على انتهاكات إتفاق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

انتقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن "محمد آل جابر " عدم الإلتزام بإتفاق الرياض الهادف لعودة الإستقرار في اليمن في ظل الإستعداد العسكري لقوات تابعة للشرعية في منطقة شقرة .

وقال سفير خادم الحرمين : ليس من المقبول أن تكون هناك قوات تابعة للشرعية تجري مناورات عسكرية في شقره ويتحدث قادتها العسكريون عن ساعة الصفر في ظل اتفاق الرياض الهادف لعودة الحكومة إلى عدن وتوحيد الصف وتحقيق الأمن والتنمية،بينما تتعرض مأرب والجوف والضالع لهجوم مستمر من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران!!

وأفشلت قوات الجيش اليمني مدعومة بقوات التحالف العربي هجوم واسع للميلشيات الحوثية على عدة مواقع خلال الأيام الماضية في مأرب والجوف والضالع وكبدتها خسائر فادحة .