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شكرا لمتابعة خبر عن المسند: استمرار الحالة المطرية اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، استمرار الحالة المطرية اليوم، مع انحصارها في الجزء الجنوبي الغربي.
وقال المسند، عبر "تويتر" أنه، من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق عسير، والباحة، وجازان، وأجزاء من الربع الخالي وربما نجران.
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