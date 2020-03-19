شكرا لمتابعة خبر عن معلومات مثيرة عن حاضنة "نسيم حبتور": ثرية وعلى علاقة بـ "خاطفة الدمام" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):كشفت مصادر عن تفاصيل مثيرة بشأن حاضني الطفل المختطف قبل أكثر من 20 عام نسيم حبتور .
وأكدت أن حاضنة حبتور مواطنة سعودية ثرية ومن سكان المنطقة الشرقية بعدما توفي الحاضن الأساسي ، وأن "نسيم" حاصل على الجنسية السعودية .
والمثير في الأمر هو علاقتها بخاطفة الأطفال " مريم " حيث ساعدتها في الدفاع عن نفسها في الإتهامت الموجههة إليها .
وكانت عائلة "نسيم حبتور " قد أعلنت عن مكافأة لمختطفي الطفل قيمتها مليون ريال في حال أعلنوا عن مكانه ودلوا عليه ، أو أي شخص يُبلغ عنه ، بالإضافة إلى التنازل عن الحق الخاص في القضيةوالدفاع عنهم في الحق العام ، على أن تستمر تلك الفرصة 7 أيام وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .
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