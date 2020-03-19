شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مستودع لتخزين المعقمات والمنظفات الفاسدة بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة من ضبط كميات من معقمات ومنظفات منتهي الصلاحية في مكة المكرمة. تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة من ضبط كميات من معقمات ومنظفات منتهي الصلاحية في مكة المكرمة. وبلغت المضبوطات حوالى 6432 منتجا، تم العثور عليها بداخل شقة استخدمت كمستودع لتخزين المعقمات والمنظفات بعمارة بحي النزهة. وقامت الفرق الرقابية بمصادرة المضبوطات، كما تم القبض على المسؤولين عن المستودع، وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.

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