شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تعلن نظام الإختبارات الفصلية والنهائية لطلاب وطالبات الجامعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم اليوم الخميس عن آلية الإختبارات الفصلية والنهائية لطلاب وطالبات الجامعات للعام الدراسي العالي خلال فترة تعليق الدراسة .

ويعتمد التقييم على استمرار العملية التعليمية عن طريق التعليم عن بُعد "متزامنًا أو غير متزامن"؛ على أن يستمر حتى نهاية الفصل الدراسي مع التقويمات المستمرة عبر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد كبديل للاختبارات الدورية، و استخدام بدائل عن الاختبارات الدورية كالأبحاث وكتابة التقارير والواجبات وغيرها.

وأصدرت الوزارة تعميم بتغيير نظام التقديرات إلى «ناجح/ راسب» ، مع إقرار 11 وسيلة لتنفيذ التقويم النهائي حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة .

وسيتم الإعتماد على الطرق التالية في التقييم : تقييم الطالب أثناء سير عملية التعليم عن بعد ، ‏الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد، ‏الاختبارات الإلكترونية النهائية عبر بلاك بورد للجزء المعرفي، وتأجيل الجزء المهاري والسلوكي إلى ما بعد استئناف الدراسة، مع رصد تقدير غير مكتمل.

كما سيتم الإعتماد على الاختبارات القصيرة المتعددة ومتنوعة الخيارات MCQ.، اختبار الكتاب المفتوح open Book. ، ‏الاختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم الإلكترونية. ، ‏العروض التقدمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الافتراضية ، ‏التكليفات والواجبات المنزلية والأنشطة.

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وبجانب تلك الوسائل سيتم الإعتماد على ‏منتديات النقاش Discussion Borad.، ‏ملف الإنجاز الإلكتروني E- portfolio.

، و المشاريع العلمية والبحثية.

وحول التقويم النهائي للطلاب والطالبات؛ فقد اعتمد القرار تنفيذه بوسيلة أو أكثر ضِمن الوسائل السابقة حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة باستخدام نظام التقديرات المعتمد للمقرر.

وأتاحت الوزارة تأجيل بعض الاختبارات النهائية المصيرية (Stakes Tests-High) حسب الحاجة، وحتى انتهاء حالة تعليق الدراسة .

وفي هذه الحالة ‏يعلن عن الاختبارات النهائية وفقًا للطرق التقليدية المعتادة؛ على أن يتم حصر المقررات التي تتطلب ضرورة عقد اختبارات نهائية، ويتم إجراء اختبار هذه المقررات بعدة انتهاء تعليق الدراسة .